Tiago Monteiro vola alla WTCR Race of Alsace GrandEst di questo fine settimana alla ricerca di miglior fortuna.

Il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler ne ha passate di tutti i colori e spera quindi che la prima visita del WTCR ad Anneau du Rhin si trasformi in un weekend da ricordare, non da dimenticare per l'asso portoghese.



Dopo aver provato sul tracciato insieme al compagno di squadra Attila Tassi in aprile, c'è grande fiducia.



"Speriamo sicuramente in un fine settimana più semplice di tutti gli altri che abbiamo vissuto finora nel 2022", ha detto Monteiro. "Abbiamo effettuato dei test all'Anneau du Rhin all'inizio dell'anno e, sebbene anche altri team lo abbiano fatto, è un grande vantaggio avere già un buon numero di giri all'attivo, soprattutto su una pista nuova per il WTCR. Abbiamo molti dati di riferimento da questa esperienza, che ci danno una base di partenza per il weekend e ci tolgono alcune incognite".

Ad

WTCR Ricordi: l’ultima volta del WTCR in Francia 34 MINUTI FA

WTCR Muller: “Ora corro una vera gara di casa” 2 ORE FA