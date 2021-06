Tiago Monteiro nel weekend della WTCR Race of Germany inizia la 10a stagione da pilota Honda.

La collaborazione del portoghese con i giapponesi partì nel 2012 alla WTCC Race of Japan e oggi continua con la Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.



"Sono molto contento di essere ancora con ALL-INKL.DE Münnich Motorsport e con Honda per il decimo anno. Spero di iniziare bene la stagione e cavalcare l'onda, sappiamo che la competizione è tosta e al Nürburgring non avremo una classifica attendibile. Però siamo convinti che il pacchetto sia buono per il resto dell'anno e sono voglioso di fare bene".



Il suo compagno di squadra Attila Tassi è altrettando carico: "Sappiamo che con la Honda siamo andati bene nelle passate due stagioni e io sono cresciuto molto. Nel 2020 ho centrato due podi, quindi per me l'obiettivo prossimo è arrivare a vincere".



Monteiro e Tassi sono andati bene nelle Libere, con l'ungherese terzo nelle FP1 e il portoghese a imitarlo nelle FP2.

