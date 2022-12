Secondo Tiago Monteiro, anche chi ha vinto gare nel WTCR - FIA World Touring Car Cup e corso in F1 può sempre migliorare.

Il portoghese ha preso la bandiera a scacchi dell'ultima gara dell'attuale WTCR in nona posizione al volante della Honda Civic Type R TCR.



Si è conclusa una stagione frustrante per il portoghese, che si è classificato al 15° posto, con un miglior piazzamento al sesto alla WTCR Race of Alsace GrandEst.



"La nota positiva è che è bello finire tra i primi 10 in una gara strana, ma la prestazione è stata molto simile a quella delle qualifiche, quindi si tratta di un finale frustrante di una stagione molto difficile e di carattere", ha detto il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler.



"Abbiamo cercato di ribaltare le cose e di trovare delle soluzioni, ma nel complesso le condizioni in cui le abbiamo affrontate probabilmente non erano ideali in una serie in cui tutto è ad un livello così alto".



"Il tempo ci dirà cosa succederà nel 2023, ma ho imparato molto quest'anno, quindi raccogliamo tutto e analizziamo tutto ciò che avremmo potuto fare meglio, riorganizziamoci e miglioriamo".

