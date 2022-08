Tiago Monteiro ha ottenuto il suo miglior risultato della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup con il sesto posto in Gara 2 della WTCR Race of Alsace GrandEst.

Il portoghese, che ha trascorso gran parte della sua carriera in Francia, è partito in modo eccellente dalla quinta posizione in griglia, superando un'auto rivale e lottando con un'altra alla prima curva salendo quarto al Circuit l'Anneau du Rhin.



Sebbene il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler abbia ceduto due posizioni a vetture con una velocità superiore in rettilineo, il ritmo di Monteiro è stato tale da tenersi in scia a loro e distanziare il gruppo alle spalle.



Il sesto posto finale, unito al nono di Gara 1, ha regalato a Monteiro il suo miglior bottino della stagione.



"Siamo venuti su una pista sconosciuta, ma è stato davvero un bell'evento - grande folla, ottima organizzazione e belle gare - quindi è stato ancora più bello ottenere il mio miglior risultato della stagione qui", ha detto Monteiro.



"Abbiamo sentito che il ritmo c'era per tutto il weekend; il telaio era davvero buono e la macchina era ben bilanciata. C'è stato un aspetto negativo, ovvero la differenza di velocità in rettilineo tra noi e i nostri avversari. Naturalmente ci sono molti fattori, ma nelle gare ci è sembrato di essere un po' penalizzati perché la vettura era comunque molto forte nella sezione tecnica. Ma questo fine settimana abbiamo imparato di più e abbiamo dimostrato che se partiamo davanti siamo in grado di restarci".

Ad

WTCR Nagy torna nel WTCR dopo l’infortunio e va a punti in Alsace GrandEst 17 ORE FA

WTCR Girolami racconta la sua avventura in Alsace GrandEst 10/08/2022 A 06:18