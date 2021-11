Tiago Monteiro e Attila Tassi pensano a quanto fatto di buono in Italia in passato mentre si preparano per la tappa di Adria del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il portoghese ha centrato un doppio podio l'ultima volta che l'Italia ha ospitato il FIA WTCC a Monza nel 2017, mentre l'ungherese si era piazzato terzo a Monza nel TCR Europe 2018.



"È molto difficile sapere cosa aspettarsi ad Adria, perché anche se abbiamo testato qui all'inizio di quest'anno le condizioni saranno sicuramente molto diverse", ha detto Monteiro. "È un layout completamente diverso rispetto a Pau-Arnos, ma alcune delle caratteristiche sono le stesse, nel senso che è un'altra pista piccola e stretta, ed è probabile che in trazione si soffrirà. Il fine settimana in Francia è stato positivo, anche se non si è visto nei risultati, quindi spero che possiamo continuare così negli ultimi due [eventi] della stagione".



Il suo compagno di squadra della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport ha aggiunto: "Penso che le qualifiche saranno molto importanti questo fine settimana - soprattutto per me, avendo avuto sessioni difficili negli ultimi due round. Non ci aspettiamo che sia facile considerando il layout, ma dovrò spingere per questo per mettermi nella posizione di segnare i risultati che sono stato in grado di mostrare all'inizio della stagione. La natura della pista significa che i freni saranno messi a dura prova, quindi sarà importante abituarsi a questo all'inizio delle prove; non sarà facile considerando che il grip sarà probabilmente piuttosto basso".

