Tiago Monteiro ha chiuso due volte a punti al via del WTCR - FIA World Touring Car Cup sul Circuit de Pau Ville ieri.

Nonostante i suoi sforzi, l'asso portoghese non è stato però in grado di lottare per i vertici alla sua prima apparizione da pilota del LIQUI MOLY Team Engstler.



Il pilota Honda ha finito Gara 1 15° con un bel sorpasso all'attivo, poi ha centrato il 10° posto in Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France.



"Abbiamo iniziato bene e stavamo migliorando per tutto il fine settimana, ma in qualifica le cose non sono state facili e se non sei perfetto al 100% nella guida e nel set-up semplicemente non funziona quando la classifica è così corta", ha detto Monteiro. "La prima gara è stata davvero strana - abbiamo provato alcune cose in macchina che non sono andate bene, poi a metà ho avuto un bloccaggio".



"In Gara 2 abbiamo deciso di provare qualcosa di completamente diverso che era molto meglio, ma ancora non al livello che vorremmo. Ho colto l'opportunità che mi si è presentata con l'incidente, ma dopo è stato difficile seguire il gruppo. Eppure la squadra ha fatto un ottimo lavoro per tutto il fine settimana, si tratta solo di mettere tutto insieme".

