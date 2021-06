Tiago Monteiro ha vinto Gara 1 del WTCR al Nürburgring Nordschleife, ma nonostante l'impegno non è riuscito a fare altrettanto nell'ADAC TOTAL 24h-Rennen.

Al volante della Civic del Castrol Honda Racing, il portoghese è stato costretto ad accontentarsi del terzo posto in una gara durata solamente meno di 10h per via di nebbia e pioggia.



Il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport nel WTCR condivideva l'auto della Fugel Sport con Dominik Fugel, Cedrik Totz e Néstor Girolami, ma già una infrazione commessa da Totz in qualifica ha messo nelle retrovie la vettura costruita dalla JAS Motorsport, che poi è giunta terza al traguardo.



Girolami e Monteiro sono stati preceduti da Luca Engstler e Jean-Karl Vernay (Hyundai i30 N TCR).

