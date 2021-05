Tiago Monteiro è convinto che all'Estoril ci sarà da divertirsi con il WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La WTCR Race of Portugal è infatti stata spostata da Vila Real a causa delle restrizioni dovute al Covid, ma tenendo il weekend del 26-27 giugno come data.



Il cambio di circuito ha anche portato al rinnovo contrattuale con Vila Real per i prossimi tre anni.



"Sono davvero dispiaciuto che non possiamo correre a Vila Real quest'anno, un posto così incredibile, pieno di persone speciali e ricordi incredibili per me - ha detto Monteiro, che ha vinto l'ultima gara del WTCR a Vila Real nel 2019 guidando una Honda Civic Type R TCR, ma anche vittorioso quando l'Estoril ospitò il FIA World Touring Car Championship nel 2008 - Torneremo l'anno prossimo e per almeno altri due anni, il che è una notizia davvero ottima. Sono molto eccitato al riguardo".



"Per ora, sono anche molto eccitato dal fatto che verremo all'Estoril quest'anno. È una grande pista e ho vinto lì in passato nel WTCC e in molte altre serie. Sono sicuro che ci sarà molta azione".

