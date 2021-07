Tiago Monteiro ha ottenuto il miglior risultato del fine settimana con un 14° posto dopo aver combattuto "come un pazzo" alla WTCR Race of Spain.

Con un totale di 70 chilogrammi di peso aggiuntivo sulla sua Honda Civic Type R TCR in conformità con le regole del WTCR - FIA World Touring Car Cup volte a creare condizioni di parità per tutti, Monteiro si è posizionato 21° in Gara 1 dopo aver scontato un drive-through per essere passato lungo la pit-lane due volte prima di entrare in griglia, quando le regole consentono solo un passaggio.



Dopo un periodo dietro la safety car Honda Civic Type R Limited Edition in Gara 2, il portoghese è stato in grado di strappare il 14° piazzamento al suo compagno di squadra Attila Tassi.



"Le due gare sono state davvero difficili, come previsto. Il bilanciamento in realtà si sentiva bene; ok, la macchina era pesante quindi non sarebbe stata veloce, ma si sentiva bene e come se avessimo il pacchetto ottimale con cui lavorare", ha detto il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.



"È solo che eravamo troppo lenti in rettilineo e in accelerazione con il peso extra. Lottare come un matto per finire ultimo - con una penalità - in Gara 1 è stato abbastanza frustrante, e Gara 2 è stata una processione fino a quando la Safety Car ha rimescolato un po' le cose. Tutti si sono svegliati e ci sono stati alcuni errori, quindi abbiamo guadagnato alcune posizioni e preso due punti. Ma questo è l'unico vero lato positivo del weekend".

