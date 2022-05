Tiago Monteiro ha descritto l'iconico Nürburgring Nordschleife, sede della WTCR Race of Germany di questa settimana, come "uno dei circuiti più difficili".

Monteiro, che nella scorsa stagione ha vinto gara 1 della WTCR Race of Germany, partecipa al WTCR - FIA World Touring Car Cup col LIQUI MOLY Team Engstler a bordo di una Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear.



In vista della quinta visita consecutiva del WTCR al leggendario circuito, l'asso portoghese ha dichiarato: "Il Nordschleife è ovviamente un luogo unico nel mondo del motorsport. Non c'è niente di paragonabile, nemmeno Macao o Vila Real, è uno di quei tracciati più duri.



"Il Nordschleife è una bestia. L'intensità si avverte non appena ci si avvicina; per tutta la settimana si ha questa pressione, questa attenzione extra. Sai che dovrai lottare con te stesso, con la macchina e con la pista. È difficile andare forte lì e vincere, quando ci riesci è qualcosa che non ha paragoni".



"I tifosi stanno tornando dopo due anni in cui non ce n'erano o non ce n'erano tanti come eravamo abituati; è incredibile vedere così tante persone accampate per una settimana, fanno le loro vacanze per un anno al Nordschleife".



"Si sente l'odore dei barbecue, delle feste, è un'atmosfera davvero unica. Ci sono così tanti fan, sono appassionati e sanno tutto di te e della tua carriera.



"È la sfida più grande dell'anno, insieme a Vila Real, per me, ma è fantastico avere l'opportunità di correre lì come gara sprint nel WTCR".



"Avendo vinto lì l'anno scorso, mi piacerebbe continuare con questa caratteristica, ma sappiamo che prima di tutto il LIQUI MOLY Team Engstler non ha provato lì quest'anno - sappiamo che quasi tutti gli altri lo hanno fatto, il che fa la differenza - e saremo un po' più pesanti di quanto vorremmo. Sarà quindi una sfida, ma sul Nordschleife tutto può succedere, quindi vedremo".

