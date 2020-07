Monteiro in azione al Ring

-

Il secondo evento del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 si terrà al Nürburgring Nordschleife per la WTCR Race of Germany.

I 25,378km dell'Inferno Verde sono sempre ostici con le 64 curve e i piloti, oltre ai test in loco, spesso si allenano al simulatore per cercare di ricordarle tutte.



Tiago Monteiro è uno di quelli che è potuto andare realmente in Germania grazie alla partecipazione alla Nürburgring Endurance Series (NLS) con la Honda Civic Type R TCR del Fugel Sport Team supportato da JAS Motorsport e Honda Customer Racing.



Il suo compagno Dominik Fugel ha centrato la pole position, mentre in gara, nonostante qualche pioggia sporadica, il trio Fugel, Monteiro e Mike Halder ha terminato secondo in Classe TCR dopo 4h, miglior risultato ottenuto da una Civic Type R TCR in NLS (ex-VLN), battendo il precedente terzo posto firmato dalla Lubner Motorsport nel 2017.



“E' stato fantastico poter tornare in azione su una pista del genere - ha detto il portacolori della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport nel WTCR - Al mattino abbiamo fatto qualche giro sulla versione GP della pista, ma purtroppo abbiamo avuto qualche problema tecnico che mi ha dato modo di fare solo un passaggio sul Nordschleife".



"Comunque è stata una bella chiamata quella per l'Inferno Verde. E' stato un meteo tipico da 'Ring, mutevole. Dominik Fugel ha fatto un grande lavoro a fine sessione prendendo la pole! Sono partito in gara con condizioni di umido e asciutto, ma siamo stati consistenti nei nostri stint chiudendo secondi in Classe e al 34° posto assoluto! Abbiamo raggiunto gli obiettivi, mettendo assieme tanti km e preparando bene la stagione del WTCR. Continuiamo a lavorare partendo da un buon punto”.



La WTCR Race of Germany si svolgerà il 24-26 settembre.



