Tiago Monteiro ha 40 kg di peso di compensazione per la WTCR Race of Hungary di questo fine settimana, ma questo non impedisce al portoghese di puntare a un weekend di successo all'Hungaroring con la sua Honda.

Il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler deve rimontare in classifica e ha dichiarato di essere molto motivato.



"Dopo un fine settimana duro a Pau e le decisioni difficili che si sono dovute prendere al Nürburgring, sarebbe bello iniziare la nostra stagione con una buona prestazione all'Hungaroring", ha detto Monteiro, che è il compagno di squadra dell'ungherese Attila Tassi. "Detto questo, sappiamo che non sarà particolarmente facile, visto il peso di compensazione che la vettura ha rispetto alle altre.



"Questo fine settimana fa parte di una serie pazzesca di weekend che si susseguono velocemente, quindi è importante iniziare nel migliore dei modi per mantenere lo slancio nelle prossime settimane. La nostra motivazione è più alta che mai e vogliamo continuare il nostro processo di apprendimento con il LIQUI MOLY Team Engstler e la vettura".

