Tiago Monteiro fra qualche settimana correrà le gare di casa del WTCR - FIA World Touring Car Cup, ma intanto ripensa alla WTCR Race of Hungary, chiusa con un punto e molta frustrazione.

Il portoghese è giunto 15° nella seconda delle due gare all'Hungaroring, dopo essersi piazzato 16° nella gara di apertura.



Il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler ha dichiarato: "Siamo arrivati sulla prima pista vera e propria della stagione, dove la conoscenza degli pneumatici e della vettura e la comprensione del bilanciamento sono fondamentali, e ora stiamo sentendo la mancanza di test durante l'inverno. Non sono sorpreso, ma forse non mi aspettavo una differenza così grande. Ma sembra anche che ci sia un po' di discrepanza nel modo in cui eravamo assettati, dato che ogni altra vettura poteva superarci quando voleva".



"Pau e il Nordschleife forse lo hanno un po' nascosto, ma questa è la realtà. Non possiamo lottare per le vittorie. Lavoreremo, continueremo a farlo, ma sappiamo che non siamo solo noi a dover lavorare. Speriamo di riuscire a fare qualche cambiamento prima di Aragón".

