Tiago Monteiro ha avuto un pessimo inizio di stagione 2020 nel WTCR – FIA World Touring Car Cup a Zolder, ritirandosi in Gara 1 per la rottura del radiatore e finendo fuori dai punti in Gara 2 per una penalità inflittagli dopo un contatto con Jack Young.

Nonostante questo, il portoghese della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport continua a dire che è ben lontano dalla resa.



“Prima di tutto va detto che i ragazzi del team hanno fatto un grande lavoro per sistemare la macchina dopo Gara 1 - spiega Monteiro - Avevamo solo 2h di tempo e non è mai semplice, quindi complimenti a loro. Siamo partiti ultimi e ho cercato di recuperare più posizioni possibili".



“Mi sono divertito molto a combattere con tutti, anche se alcuni sono stati meno corretti di altri, evidentemente debbono ancora imparare a come comportarsi. Non era il weekend che volevamo affrontare, ovviamente dobbiamo capire cosa non è andato bene, in qualifica non abbiamo fatto correttamente alcune cose e in generale le prestazioni non erano esattamente quelle auspicate".