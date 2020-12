Lo scorso weekend, l'11enne si è imposto con il mezzo del Cabo do Mundo Karteam dopo che era stato secondo nelle Libere, primo nella batteria delle Qualifiche e quarto nelle pre-finali in condizioni piuttosto difficili.



“Sono felicissimo di questo risultato - ha detto Monteiro Jr, pilota dello Skywalker Young Guns - E' stata una gara spettacolare, ho vinto partendo quarto e fin dal via sono stato veloce; lì ho capito che potevo farcela. Quando ho tagliato il traguardo sono esploso di gioia".



Monteiro, reduce dal 2020 con la Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, ha aggiunto: "E' stato il più forte e consistente per tutto l'anno. Ha passato una grande stagione con concentrazione e determinazione. E' migliorato tanto e si è meritato il titolo, era solo questione di tempo per i festeggiamenti. Ma il fatto più importante è quanto sia evoluto come persona e pilota. Ha iniziato fortissimo riuscendo subito a vincere e migliorare, il che mi rende orgoglioso".