Tiago Monteiro darà una mano al fornitore ufficiale per i pneumatici del WTCR - FIA World Touring Car Cup, Goodyear, nel proseguire il processo di analisi e risoluzione dei problemi che hanno portato a non disputare Gara 1 e Gara 2 della WTCR Race of Germany per motivi di sicurezza.

Il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler ha appoggiato la decisione di non disputare le due gare sul Nürburgring Nordschleife ieri. L'asso portoghese motorizzato Honda si è già concentrato sulla preparazione della WTCR Race of Hungary del mese prossimo.



"L'annullamento di una gara è raro e rappresenta l'ultima spiaggia, ma la sicurezza deve venire prima di tutto", ha scritto Monteiro su Facebook. "Siamo venuti sul Nordschleife per correre e ce ne andiamo con l'amaro in bocca, ma torneremo più forti perché ora è il momento di concentrarci per contribuire a risolvere i problemi dei pneumatici".



Goodyear Racing ha confermato ieri di essere "impegnata a condurre un'analisi tecnica completa del prodotto e dell'utilizzo del pneumatico in base alle condizioni di gara in vista dei futuri eventi FIA WTCR della stagione".

