Il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport si era qualificato 4° per il primo round, ma ha dovuto sostituire il motore della sua Honda Civic Type R TCR per precauzione e dunque verrà penalizzato con l'ultimo posto.



“Purtroppo dobbiamo scontare questa penalità e saremo sul fondo della griglia, ma sarà divertente provare a rimontare - spiega il portoghese - E' una situazione nuova, sarà tutto asciutto ed è una novità per tutti, quindi cercheremo di fare meglio dei nostri rivali".



Nonostante ciò, per Monteiro c'è anche la possibilità di scattare terzo in Gara 3 dopo l'ottima prova in Q3.



“Abbiamo lottato e dimostrato di avere un ottimo telaio, ma non è uno scherzo quando ci siamo lamentati che mancava velocità di punta. Ci mancava qualcosa e su una pista così tortuosa e bagnata emerge chi ha il telaio migliore. Sono contento di essere tornato in Q3, ora posso tornare a lottare per il primato".