Il portoghese ha appena terminato la sua seconda stagione completa nel WTCR – FIA World Touring Car Cup al rientro dal serio infortunio patito nel 2017.



“Quest'anno è stato molto difficile per tutti, specialmente per chi opera in pista molto duramente per rendere possibile quello che facciamo - ha detto il pilota della Honda/ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Non dimentichiamo che oltre al ruolo di organizzatore nel motorsport, queste persone ne hanno ricoperto uno importante nella lotta al COVID-19. Ringrazio quindi tutti loro".



Il FIA Volunteers Weekend vuole rendere omaggio a tutti coloro che lavorano nel mondo dei motori, in un fine settimana che vede andare in scena eventi importanti come Rally Islas Canarias del FIA European Rally Championship e GP del Bahrain di F1.



La FIA ringrazia anche tutti coloro che si mettono a disposizione nelle varie discipline organizzate dalle Federazioni nazionali.



Cliccate qui per maggiori informazioni:https://www.fia.com/2020-fia-volunteers-weekend-resource-page