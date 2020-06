Monteiro sostiene l’asta #RaceAgainstCovid

-

Tiago Monteiro si è unito ad alcuni colleghi del WTCR – FIA World Touring Car Cup in supporto dell'asta #RaceAgainstCovid che si svolge la settimana del 15-22 giugno.

FIA ed RM Sotheby’s hanno infatti scelto di collaborare per raccogliere fondi per International Federation of Red Cross e Red Crescent Societies nella lotta al COVID-19.



Il portoghese, vincitore della WTCR Race of Portugal di Vila Real con la Honda Civic Type R TCR nel 2019, ha donato un paio di guanti.



Cliccate quiper vedere le aste.



Altri piloti del WTCR hanno fatto donazioni per la causa: su FIAWTCR.com a breve racconteremo altre storie.



Monteiro nel 2020 sarà compagno di squadra di Attila Tassi alla ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, cominciando con la WTCR Race of Austria al Salzburgring il 12-13 settembre.

