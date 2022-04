Tiago Monteiro ha detto che Attila Tassi non sarà più il suo allievo, considerandolo allo stesso livello in vista della quinta stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Monteiro e Tassi sono stati compagni di squadra nelle ultime tre stagioni e continueranno con la Honda nel 2022 dopo essersi uniti al LIQUI MOLY Team Engstler.



Durante questo periodo, il portoghese è stato la guida con i suoi consigli per l'ungherese, che ha centrato una vittoria WTCR Race of Portugal dello scorso giugno, con l'ambizione di continuare a crescere nel 2022.



"Continuare con Attila è fantastico", ha detto Monteiro. "Siamo andati molto d'accordo fin dall'inizio, siamo molto vicini e lavoriamo bene insieme. Si sta evolvendo molto; è sempre stato veloce, ma è più giovane e all'inizio forse era un po' più grezzo. Ma ora è quasi sempre lì. Mi sta spingendo ai miei limiti, il che è un bene, ed è quello di cui hai bisogno. È una competizione positiva e mi piace molto".



La WTCR Race of France apre la stagione 2022 dal 7 all'8 maggio. CliccaQUIper scoprire come acquistare i biglietti.

Ad

WTCR L’auto Campione del WTCR continua a vincere UN' ORA FA

WTCR WTCR 2022: come si va a punti? UN' ORA FA