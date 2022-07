Tiago Monteiro dopo una difficile WTCR Race of Portugal punta a rifarsi in Italia.

Il pilota della Honda all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi troverà una pista vecchia scuola ad attenderlo per la WTCR Race of Italy, conosciuta in numerose sessioni di test svolte negli anni scorsi.



"Vallelunga è una pista diversa da quelle che abbiamo avuto finora in questa stagione, perché è un po' vecchia scuola mescolata con alcune caratteristiche più moderne", ha detto il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler.



"Non vi ho mai corso, ma vi abbiamo svolto alcuni test e lavori di sviluppo con la Honda Civic WTCC alcuni anni fa.



"Sarà bello tornare in Italia e anche se non ho idea di cosa possa fare la Civic Type R TCR in termini di prestazioni, speriamo di continuare i miglioramenti che abbiamo notato a Vila Real, anche se si trattava di una pista stradale. Vallelunga è più tipica in confronto, anche se sembra che ci possano essere alcuni stili di curva interessanti per la nostra auto".

