I preparativi per la WTCR Race of Czech Republic all'Autodrom Most dal 9 al 10 aprile sono in corso in vista del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022.

I biglietti di ingresso sono in vendita per l'apertura della stagione, mentre ampi aggiornamenti alla pista che sorge vicino a Praga sono in fase di completamento al costo di più di 1,4 milioni di euro (CZK 35 milioni).



Tutti i cambiamenti



Quando il WTCR tornerà all'Autodrom Most in primavera, l'intera pista di 4,212 km sarà stata riasfaltata, con un completamento di un progetto in più fasi che è culminato nel rifacimento di una sezione finale lo scorso novembre.



I cordoli sono stati modificati in diversi punti, mentre alcune vie di fuga sono state aumentate da tre a cinque metri. Questo ha richiesto la rimozione di 800 tonnellate di terra e la posa di 4000 tonnellate di ghiaia. Anche il drenaggio è stato migliorato con 6000 metri canaline aggiunto per migliorare ulteriormente la sicurezza e il funzionamento del circuito.



"La scorsa stagione ci è stata data l'opportunità di ospitare grandi eventi come il WTCR e altro", ha detto Josef Zajíček, presidente del consiglio di amministrazione dell'Autodrom Most. "È stata una grande scuola per noi e l'intera situazione è stata ulteriormente complicata da una nota pandemia. Oggi, tuttavia, sappiamo già che siamo ben preparati per eventi di dimensioni simili e possiamo gestirli in modo professionale. Allo stesso tempo, lavoriamo costantemente per migliorare l'intero complesso".



Jan Šťovíček, presidente dell'Autoklub della Repubblica Ceca, ha detto: "Devo solo fare i complimenti all'Autodrom Most e nel signor Zajíček abbiamo trovato un partner professionale e flessibile con cui tutto ha avuto successo. Gli eventi mondiali che abbiamo ricevuto qui hanno raccolto recensioni positive in patria e all'estero. Sono contento che l'Autodrom Most stia diventando una roccaforte del circuito motorsport. E certamente un grande ringraziamento va all'Agenzia Nazionale dello Sport per il sostegno finanziario statale, senza di esso questo non sarebbe possibile".



L'Autodrom Most ha dichiarato che "la pista migliorata non è solo più sicura, ma anche più veloce, motivo per cui i fan possono aspettarsi nuovi record durante la stagione".



Biglietti in vendita per il WTCR



I fan possono acquistare i biglietti per il weekend della WTCR Race of Czech Republic, che non solo presenta il primo e il secondo round della WTCR - FIA World Touring Car Cup, ma anche un ricco calendario di gare di supporto.



Maggiori informazioni sono disponibili qui: https://www.autodrom-most.cz/en/tickets-fia-wtcr/.

Ad

WTCR LIQUI MOLY Team Engstler pronto a dare il massimo nel WTCR IERI A 08:18

WTCR Aperta la prevendita dei biglietti per il WTCR a Most 26/01/2022 A 08:11