WTCR

WTCR - GP Repubblica Ceca: Subito incidenti anche in gara-2, Urrutia fuori alla prima curva

WTCR - Come per gara-1, anche la Race 2 vede subito incidenti alla partenza. Qui, forse, più gravi visto che lasciano la gara subito grandi nomi come quello di Urrutia, 2° nel Mondiale prima di questo week end in Repubblica Ceca.

00:00:43, 15 minuti fa