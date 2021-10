WTCR

WTCR - Michelisz: "Faccio i complimenti ad Azcona che me l'ha fatta sudare questa vittoria"

WTCR - Michelisz è tornato alla vittoria, con il successo dell'ungherese su Azcona nella Race 2 del GP di Repubblica Ceca. Il pilota della Hyundai ci ha però tenuto a fare i complimenti al suo rivale, visto che il pilota spagnolo non ha mollato un cm fino all'ultimo giro: "Come ho fatto a vincere? Me l'ha fatta sudare e ho fatto finta che ogni giro fosse la qualifica"

