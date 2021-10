WTCR

WTCR, Race 2 - Mmichelisz vince in Repubblica Ceca: arrivano solo 15 piloti

WTCR - Era stato il duello per la pole position due giorni fa, con il "successo" di Azcona. Questa volta, però, è Mmichelisz ad anticipare il pilota spagnola e a riportare la Hyundai al successo con la Race 2 conquistata al GP di Repubblica Ceca. Azcona comunque 2°, ma non c'è stata storia per la vittoria in un GP dove sono arrivati in fondo solo in 15 piloti.

00:02:14, 21 minuti fa