Yvan Muller torna a Pau-Ville questo weekend, dove tutto iniziò.

Il 4 volte Campione del FIA World Touring Car Championship affronta un'altra stagione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup con Cyan Racing Lynk & Co, partendo da una pista che conosce molto bene.



"Pau è stata la mia prima esperienza di un circuito cittadino nelle corse automobilistiche ed era il 1988 quando ho fatto una gara di Formula Renault, la mia prima. Dopo di che ho fatto due o tre stagioni in F3 e F3000, ma è stata una follia. Ero molto giovane e non lo farei mai più!"



"Non sono venuto qui per un bel po' di anni, poi siamo tornati per il WTCC e la pista, come è ora, è al 98 per cento la stessa che era nel 1988".



"Quando sei un fan delle corse automobilistiche conosci Monaco. Quando non puoi andare a Monaco, allora Pau è la tua Monaco nazionale. E Pau è ancora più vecchia di Monaco".

