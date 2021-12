L'incredibile record di Yvan Muller, quasi sempre fra i primi tre del FIA World Touring Car, nel 2021 si è interrotto, ma aiutando la Cyan Racing Lynk & Co a vincere il terzo titolo per i team consecutivo.

A parte la sua prima stagione nel FIA World Touring Car Championship nel 2006, quando si è piazzato quarto, Muller è arrivato primo, secondo o terzo fino alla sua ultima stagione nel 2016, quando ha annunciato il suo ritiro momentaneo.



Il francese è tornato a correre a tempo pieno nel WTCR - FIA World Touring Car Cup nel 2018 e ha continuato la sua sequenza di Top3 fino alla sua 13a stagione, finendo secondo nel WTCR 2020 dietro al nipote e compagno di squadra di Cyan Racing Lynk & Co, Yann Ehrlacher.



Tuttavia, nonostante tre podi e una doppia pole position nel 2021, Muller non è andato oltre il quarto posto in questa stagione dopo una travagliata Gara 2 nella WTCR VTB Race of Russia.



"Purtroppo la gara finale è stata una delusione per me", ha detto il 52enne. "Ho bloccato i miei pneumatici e non ho potuto evitare la macchina davanti a me. Questo significa che ho perso ogni opportunità di finire nei primi tre. Ma sono molto felice per Yann che ha centrato il suo secondo titolo WTCR e naturalmente che insieme abbiamo vinto ancora una volta il titolo delle squadre".



I numeri di Muller*



2006: 4°



2007: 2°

2008: 1°

2009: 2°

2010: 1º

2011: 1º

2012: 3°

2013: 1°

2014: 2°

2015: 2°

2016: 2°

2018: 2°

2019: 3°

2020: 2a



2021: 4°



*Solo stagioni FIA World Touring Car complete

