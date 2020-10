Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co ha piazzato la sua 03 TCR decima in Q2 e quindi sarà davanti a tutti nel secondo round di domani, con al suo fianco il nipote per una prima fila tutta di marca cinese.



Muller però ha negato che questa fosse la tattica: "Abbiamo cercato in realtà di andare più forte possibile, ma il nostro passo è questo e dopo le Prove Libere sarei stato contento comunque della Top10. Non avremo pressioni, per cui cercheremo di fare del nostro meglio".



Le Audi della Comtoyou condotte da Nathanaël Berthon e Gilles Magnus saranno in seconda fila alle loro spalle, seguite da Jean-Karl Vernay, che si è qualificato sesto.