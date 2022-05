Yvan Muller partirà in pole position nella griglia invertita di Gara 2 della WTCR Race of Germany dopo aver chiuso 10° nelle Qualifiche del Nürburgring Nordschleife.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co verrà affiancato da Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), che ha ottenuto il nono tempo con la sua Elantra N TCR.



Il Goodyear #Followtheleader Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) sarà in seconda fila al volante della propria Honda Civic TCR, così come Nathanaël Berthon sulla Audi RS3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Gara 1 della WTCR Race of Germany è prevista per sabato alle 10;00, mentre Gara 2 scatterà alle 12;35.

