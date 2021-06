Yvan Muller aprirà la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup dalla pole position della griglia invertita al Nürburgring Nordschleife.

Il 4 volte Campione del FIA World Touring Car Championship, ha chiuso decimo in Qualifica con la Lynk & Co 03 della Cyan Racing, proprio alle spalle di suo nipote Yann Ehrlacher.



Il francese ha beffato per soli 0"002 (equivalente di 11cm) Tom Coronel, che guida la nuova Audi RS 3 LMS.



“Sono contento, considerato che ho 51 anni e su questa pista si fa una gran fatica – ha detto Muller – Vediamo come andrà, speriamo che il tempo ci dia una mano, ma può succedere di tutto qui”.



Coronel ha rivelato che ha perso tempo quando ha sentito odore di bruciato nell'abitacolo: “All'ultima chicane c'era fumo e non ho visto niente, ho perso il punto di frenata e il potenziale 10° posto. Non so se essere deluso o meno, comunque cerchiamo di fare una bella gara", ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport.

