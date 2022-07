Yvan Muller si è assicurato la pole position di Gara 2 della WTCR Race of Portugal - la 100a del WTCR - FIA World Touring Car Cup - dopo essersi qualificato 10° a Vila Real.

Il francese, che è uno dei soli tre piloti ad aver partecipato a tutte le gare WTCR disputate finora, partirà in testa al secondo round a griglia parzialmente invertita accanto ad Attila Tassi del LIQUI MOLY Team Engstler, che si è qualificato nono con la sua Honda Civic TCR.



Il Goodyear #Followtheleader Mikel Azcona partirà dalla seconda fila avendo chiuso ottavo nella sessione Q2, con Rob Huff di Zengő Motorsport accanto a lui sulla Cupra Leon Competición.



Oltre a Muller, gli unici altri piloti che hanno partecipato a tutte le gare del WTCR disputate finora sono suo nipote e Campione in carica Yann Ehrlacher e il collega di Lynk & Co, Thed Björk.



Gara 1 del WTCR Race of Portugal si svolgerà domenica alle 13.10 ora locale, mentre Gara 2, la 100a gara del WTCR, è prevista alle 17.15.

