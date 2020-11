Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co è uno degli 11 ancora matematicamente in lizza, essendo a -43 dal compagno di squadra e nipote Yann Ehrlacher, Goodyear #FollowTheLeader della classifica.



“Per il finale di stagione siamo in una buona posizione, ma le corse non sono scienza e ci sono tanti fattori che possono cambiare le cose - spiega Muller, terzo davanti a Jean-Karl Vernay - Dobbiamo tenere la mente fredda e stare pronti. Yann si merita comunque la vittoria perché ha dimostrato per tutto l'anno di essere competitivo. Indipendentemente dal risultato di Aragon, sono orgoglioso di quello che ha fatto, avendo solo 24 anni".