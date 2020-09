Il francese non ha mai amato più di tanto i 25,378km del tracciato tedesco, nonostante avesse chiuso secondo in Gara 1 e settimo in Gara 2 dopo una lunga lotta con Jean-Karl Vernay.



“Non è stato il mio miglior weekend, ma mi rifarò nelle prossime gare - ha detto Muller - Purtroppo in Qualifica non sono andato bene ed è colpa mia, ma sono contento del podio, anche perché non me l'aspettavo molto dopo le Qualifiche".



Nonostante ciò, il transalpino si dice contento del suo compagno di squadra e nipote della Cyan Racing Lynk & Co, Yann Ehrlacher, che vincendo Gara 2 è ancora Goodyear #FollowTheLeader.



“E' stato un weekend perfetto per il team e per lui come punti e prestazioni, Yann era su un altro pianeta".