Yvan Muller non sarà più un "turista" quando parteciperà alle gare di casa del WTCR - FIA World Touring Car Cup questo fine settimana.

Il pilota alsaziano, che detiene il record del maggior numero di vittorie e di titoli del FIA World Touring Car Championship, si prepara a schierarsi con Cyan Racing Lynk & Co all'inaugurale WTCR Race of Alsace GrandEst, che si svolgerà sul Circuit de l'Anneau du Rhin dal 5 al 7 agosto.



Sebbene abbia già corso in casa nel WTCR in due precedenti occasioni - al Circuit Pau Arnos nel 2021 e al Circuit de Pau-Ville nel 2022 - i round 13 e 14 della stagione WTCR 2022 rappresentano un vero ritorno a casa per la leggenda nata ad Altkirkch.



Tuttavia, questa non sarà la prima esperienza di Muller in un evento di livello mondiale nella sua regione d'origine, dopo aver partecipato al Rallye de France Alsace, valido per il FIA World Rally Championship, tra il 2010 e il 2012, ottenendo un 14° posto come miglior piazzamento nel 2012.



“Siamo molto contenti di avere l’opportunità di correre almeno una volta nella nostra carriera davanti a molte persone della nostra regione. Probabilmente questo creerà un po’ di pressione in più perché ci sarà gente e quindi non sarà un weekend facile, ma cercheremo di gestirlo. Ho partecipato all’evento WRC in Alsazia, ma non è paragonabile perché il WRC non è la mia categoria, ero lì quasi come turista, ma qui sono un pilota WTCR e nel World Touring Cars è dove ho ottenuto i miei titoli, quindi sarà diverso dall’esperienza WRC. La pista è piuttosto interessante, ma è insidiosa e si possono commettere errori”.

