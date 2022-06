Nella WTCR Race of Hungary di questo weekend, Yvan Muller è convinto di potersi giocare il successo.

Prima che il FIA World Touring Car Championship diventasse WTCR – FIA World Touring Car Cup nel 2018, il francese all'Hungaroring si è imposto per quattro volte (2011, 2012, 2013 e 2014), dunque non gli resta che ripetersi con la Lynk & Co 03 TCR.



“La nostra vettura è buona ovunque e siamo in grado di salire sul podio e probabilmente anche vicini alla vittoria. Ma dipende dalla temperatura. Le condizioni di caldo che possiamo aspettarci sono sempre più complicate per i pneumatici, per i freni e, naturalmente, per il pilota, e in generale c’è più stress per la macchina", dice il transalpino.



"Sarebbe bello ottenere un buon risultato perché, al momento, non siamo in testa e siamo molto indietro rispetto alle Honda e alle Hyundai, quindi sarebbe bello essere davanti e prendere qualche punto”.

