Yvan Muller è prontissimo per la stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, nella quale sarà il pilota più anziano in griglia.

Nonostante i 52 anni, il francese non sente l'età come problema, ora da veterano della serie dopo il ritiro di Gabriele Tarquini.



"Non mi sembra che siano passati 17 anni da quando ho fatto il mio debutto nel Mondiale Turismo. Mi sento fresco e la mia mentalità in vista di questa stagione è quasi come quella del mio primo anno", ha detto il portacolori della Cyan Racing Lynk & Co.



"Abbiamo fatto molta strada insieme come squadra e i risultati che abbiamo raggiunto in questo periodo sono unici nel loro genere. Ma la storia non è finita e l'obiettivo per questa stagione non è cambiato".



Muller è in Cyan Racing dal 2017, inizialmente come consulente e poi tornato a correre dopo una sosta per dare una mano a crescere e diventare Campione al nipote Yann Ehrlacher. L'anno scorso si è piazzato quarto a fine campionato.

Ad

WTCR Callejas pronto ad imitare Azcona UN GIORNO FA

WTCR Geely Group Motorsport alla ricerca dei nuovi Ma per il WTCR IERI A 16:00