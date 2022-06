Dániel Nagy non teme che la sua CUPRA Leon Competición non venga riparata in tempo per le due gare della WTCR Race of Hungary di domani.

L'ungherese ha sbattuto violentemente durante le qualifiche Q2 a causa di un guasto, uscendone illeso, ma cosa che non si può dire della vettura gestita dalla Zengő Motorsport.



"Ho un po' di dolori muscolari, ma va bene quando si colpisce la pila di pneumatici a più di 100 km/h", ha detto Nagy. "I ragazzi stanno già lavorando sulla vettura per capire quali parti sono danneggiate, cosa dobbiamo ordinare e come farlo. Ma la cosa più importante è che io sto bene".



"Stavamo cercando di lottare per la top 10 e per una migliore posizione in griglia di partenza, ma all'improvviso abbiamo avuto un guasto meccanico nella parte anteriore della vettura, non per colpa della squadra. Quando ho urtato violentemente il muro non sapevo cosa fosse successo. Mi sono trovato in fuorigiri, è stato davvero strano. Sono molto deluso perché stavamo spingendo molto, stavamo ottenendo dei bei risultati e poi all'improvviso è saltato tutto".



"Non sarà una cosa facile [riparare la vettura] ma conosco bene i meccanici e sono bravissimi, quasi al top, quindi credo in loro".



Foto: Ariel Wojciechowski | arielwojciechowski.com

Ad

WTCR Magnus conquista il punteggio massimo in Qualifica 41 MINUTI FA

WTCR WTCR Race of Hungary: il programma domenica 41 MINUTI FA