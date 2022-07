Non è solo la CUPRA Leon Competición di Dániel Nagy a dover essere rimessa a posto in vista della WTCR Race of Italy della prossima settimana.

Dopo aver subito un impatto di 27g nelle fasi finali della WTCR Race of Portugal, la vettura della Zengő Motorsport ha bisogno di riparazioni sostanziali in vista della prima visita del WTCR - FIA World Touring Car Cup all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga dal 22 al 24 luglio.



Ma il 24enne ungherese deve anche riprendersi dalla frattura del dito della mano destra, subita nella collisione con il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport, Nathanaël Berthon, sull'impegnativo tracciato di Vila Real.



"Ho subito un intervento chirurgico e i medici prevedono che presto avrò una mano perfetta", ha detto Nagy. "Sta migliorando, ma non è ancora in forma perfetta. Stiamo ancora analizzando il danno esatto perché la macchina è appena tornata dal weekend di gara".



"Per l'Italia ci sono due fattori. Devo recuperare la mano e questo mi preoccupa ancora. Dipende dai medici, quanto velocemente riuscirò a recuperare e, in secondo luogo, dobbiamo sicuramente ricostruire la macchina e vedere se è necessario cambiare il telaio o meno".



"Se avremo i pezzi per riparare la macchina, il mio team lo farà di sicuro, non c'è dubbio. E' stato un disastro completo nelle qualifiche all'Hungaroring [il mese scorso] e la mia macchina era pronta per la gara 10 ore dopo, quindi ho un'ottima squadra con ottimi meccanici. La preoccupazione è se abbiamo abbastanza ricambi e se è possibile riparare la vettura".



L'ungherese ha spiegato cosa gli ha impedito di terminare gara 2.



"Abbiamo apportato alcune modifiche per la seconda gara e ho migliorato anche la mia guida e il risultato è stato finalmente un ritmo migliore", ha detto Nagy. "Ho avuto delle belle battaglie con alcune Audi e sono riuscito a superare Berthon con una buona strategia di Joker Lap.



"Mancavano circa due-tre giri alla fine, quando nella chicane in discesa ho urtato il cordolo con la parte sinistra della vettura e ho forato. L'auto era inguidabile e sono finito contro le barriere. Il primo impatto iniziale non è stato drammatico, è stato un impatto a 20-30 km/h senza grossi danni sulla parte anteriore della vettura. Ma poi Nath stava arrivando dietro di me e non ha avuto la possibilità di evitare l'incidente; ha colpito la mia auto con un angolo piuttosto brutto nella portiera laterale sinistra.



"La FIA ha misurato 27 g di impatto in un punto debole della mia macchina. Ringrazio quindi la CUPRA per aver costruito un'auto forte che mi ha permesso di uscire illeso dall'incidente".

Ad

WTCR WTCR Race of Italy: il programma 20 ORE FA

WTCR Michelisz e Neuville si scambiano le auto a Zolder IERI A 06:25