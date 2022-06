Dániel Nagy ha mostrato un passo promettente, ma alla fine ha lasciato l'Hungaroring domenica scorsa senza punti.

L'ungherese ha superato per la prima volta la seconda fase delle qualifiche e aveva il potenziale per chiudere in Top15 nella gara di casa sua del WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Dopo il KO di Gara 1 a causa di un contatto, Nagy non è stato classificato in Gara 2 causa una lunga sosta ai box per riparare i danni alla sua CUPRA Leon Competición.



"Sono partito molto bene e ho superato una Lynk & Co, credo fosse Yvan Muller", ha detto il pilota della Zengő Motorsport parlando di Gara 2. "Poi ero messo bene, c'è stata una bella lotta con Mikel [Azcona], Thed Björk, Mehdi Bennani e Tom Coronel dietro di me".



"Il passo era davvero promettente, poi alla curva 12 sono stato colpito da dietro, Mehdi stava spingendo Thed e lui ha colpito me. Sono rientrato e subito Tommy è andato lungo alla curva 13 e mi ha messo fuori gioco, poi mi sono scontrato con Thed. L'urto è stato piuttosto violento e la mia ruota posteriore sinistra si è staccata dalla vettura".



"È stata la fine di un weekend disastroso, in cui il nostro ritmo era davvero molto promettente. Siamo riusciti a raggiungere la Q2 per la prima volta, ma poi ho avuto un guasto meccanico alla ruota anteriore sinistra e ho preso grossi colpi in entrambe le gare. Deludente, ma almeno il passo è promettente e si riparte ad Aragón".

