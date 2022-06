Dániel Nagy sa che correre in casa nel WTCR - FIA World Touring Car Cup possa aiutarlo a raggiungere il top.

Il pilota della Zengő Motorsport, che guida una CUPRA Leon Competición, è alla sua prima stagione completa nel WTCR, dopo aver fatto la sua prima apparizione come wildcard quando l'Hungaroring ha ospitato il secondo evento WTCR del 2018.



Parlando in vista della WTCR Race of Hungary della prossima settimana, in programma dall'11 al 12 giugno, Nagy ha dichiarato: "La gara in Ungheria è sicuramente speciale, ma credo lo sia anche per tutti i piloti, perché l'atmosfera che si respira con i tifosi è davvero straordinaria. Ma essere ungherese e correre in questo evento è ancora più importante".



"Ho seguito tutte le gare di auto turismo all'Hungaroring fin dall'inizio, prima dalle tribune come tifoso, poi ho partecipato alle gare di supporto e ora è la quinta volta che faccio un evento qui a livello internazionale, quindi non vedo l'ora di incontrare tutti i fan, gli amici e la famiglia. È anche l'evento di casa per Zengő Motorsport e voglio davvero fare una buona prestazione per loro".

