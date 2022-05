Dániel Nagy vuole sfruttare l'opportunità di lavorare con il nuovo 'maestro' Rob Huff nella sua prima stagione nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'ungherese è in squadra con il britannico in Zengő Motorsport per il 2022 e col Campione 2012 del FIA World Touring Car Championship ed ex pilota ufficiale sa che può avere un ottimo insegnante.



“Rob è sempre stato molto gentile con me anche quando ero nelle retrovie del WTCC con una vecchia auto. Mi sta già aiutando molto ed è una splendida opportunità per me di imparare da una delle più grandi leggende del touring car. Significa molto per me e spero che mi aiuterà a continuare a crescere, cosa che abbiamo iniziato un paio di anni fa”, ha detto Nagy, che mai ha corso al Circuit de Pau-Ville.

