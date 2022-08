Dániel Nagy torna al volante nel WTCR - FIA World Touring Car ad Anneau du Rhin questo fine settimana.

L'ungherese era stato costretto a saltare la WTCR Race of Italy il mese scorso mentre si riprendeva dalla frattura di un dito subita in un incidente alla WTCR Race of Portugal all'inizio di luglio.



Ora può rientrare e con il suo team Zengő Motorsport che sta preparando la Cupra Leon Competición sostitutiva, Nagy non vede l'ora che inizi la WTCR Race of Alsace GrandEst.



"È molto bello tornare", ha detto Nagy. "Onestamente guardare la WTCR Race of Italy da casa non è stato un grande piacere, anche se è stato piuttosto difficile per tutti con i problemi di pneumatici e il clima caldissimo. Ma è molto bello tornare con i ragazzi e sono molto grato. È un'ottima cosa poter ricostruire la macchina, è un telaio completamente nuovo con molte parti nuove, quindi sono estremamente motivato. La mia mano non è al 100%, ma posso correre. Ho provato ieri per il test Goodyear e sta andando bene".



Nagy ha trascorso lo scorso fine settimana all'Hungaroring, sede della WTCR Race of Hungary a giugno, commentando per la televisione nazionale le gare di Formula 2 e Formula 3 che hanno supportato il Gran Premio d'Ungheria di Formula Uno.

