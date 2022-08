Dániel Nagy è rientrato dall'infortunio prendendo punti nella WTCR Race of Alsace GrandEst domenica.

L'ungherese era stato costretto a saltare la WTCR Race of Italy dopo la rottura di un dito nell'incidente patito alla WTCR Race of Portugal, ma al Circuit l’Anneau du Rhin ha combattuto e chiuso 8° in Gara 1 e 12° in Gara 2 con la sua nuova Cupra Leon Competición.



"Ho fatto una pessima partenza, quindi ho cercato di recuperare terreno. A un certo punto sono riuscito a superare sia Mehdi [Bennani] che [Attila] Tassi in un sorpasso in cui stavano lottando tra loro e poi ho avuto una bella battaglia contro Tassi, che mi ha divertito molto perché abbiamo passato quattro anni a gareggiare l'uno contro l'altro nel campionato ungherese e questo è stato un po' come rinfrescare i ricordi. Il ritmo, soprattutto nell'ultima parte della gara, era abbastanza buono e l'8a piazza per la prima gara [al rientro dall'infortunio] era abbastanza buona, anche se non spettacolare", ha detto il pilota della Zengő Motorsport.

