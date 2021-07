Il Goodyear #FollowTheLeader, Jean-Karl Vernay, al MotorLand Aragón avrà un weekend senza pause.

Oltre a correre nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, il pilota Hyundai sarà in azione anche nella Race SP del PURE ETCR, la serie turismo elettrica del promoter Eurosport Events.



“Il MotorLand Aragón mi piace molto e sono sempre andato forte, ma bisogna essere puliti nella guida per fare bene qui - ha detto Vernay - Per me sarà un weekend impegnativo, dato che avrò anche il PURE ETCR, quindi dovrò adattarmi in fretta nel passaggio da Hyundai Elantra N TCR a Veloster N ETCR fra una sessione e l'altra per essere competitivo. Comunque sono prontissimo alla sfida, essere in testa al campionato è bello, ma bisogna mantenere la concentrazione".



Anche in casa CUPRA il duo Mikel Azcona e Jordi Gené sarà al via della Race SP.

