Gabriele Rizzo non ha tempo e voglia di riposarsi dato che il team BRC Hyundai N Squadra Corse punta a rimanese in testa alla classifica del WTCR - FIA World Touring Car Cup ad Anneau du Rhin questo fine settimana.

Il Team Principal della squadra di Cherasco, che ha seguito Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz alla conquista di due titoli piloti WTCR rispettivamente nel 2018 e nel 2019, ora si trova con Mikel Azcona in testa alla classifica come Goodyear #FollowTheLeader con 36 punti di vantaggio.



Il piemontese, nonostante la possibilità di festeggiare in anticipo, sa che non bisogna lasciare nulla al caso.



"Il circuito di Anneau du Rhin rappresenta una novità ed occorre lavorare al meglio per guadagnare le posizioni davanti al gruppo - dice Rizzo - Avendo poca esperienza sul circuito, questo weekend non sarà semplice, ma siamo fiduciosi delle prestazioni della Hyundai Elantra N TCR, come dimostrato nelle precedenti gare. I prossimi saranno gli ultimi round della stagione ed è necessario rimanere concentrati in ogni sessione e fare del nostro meglio per mantenere il comando delle classifiche".

