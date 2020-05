Neve e ghiaccio: ecco la seconda parte del WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Yann

-

Yann Ehrlacher si appresta ad affrontare la seconda stagione nel WTCR − FIA World Touring Car Cup come pilota della Cyan Racing Lynk & Co.

Nella seconda parte del WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, il francese racconta a Martin Haven racconta del primo test nel WTCR sull'innevata Oschersleben con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e il passaggio alla Lynk & Co nel 2019.



Attualmente la sosta forzata lo sta mettendo in difficoltà, ma le simracing sono utili per allenarsi. Inoltre c'è il racconto delle gare su ghiaccio, più dure che all'apparenza.



Ecco un sommario della puntata che sarà disponibile dalle 12;00 di oggi.



00m35: buona stagione da debuttante nel WTCC, ma nessuna proposta WTCR

00m58: poco budget per il team dello zio Yvan

01m24: il test con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport sulla neve

02m09: si sale sulla Honda Civic Type R TCR

03m36: contro Yvan Muller

05m08: i problemi di Balance of Performance

07m08: la vera vittoria

08m42: la crescita con ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

09m43: ringraziamento a Thompson dopo Zandvoort

12m10: la crisi inizia in Cina, poi Giappone e Macao

13m30: brutti momenti utili per l'anima

14m15: esperienza da ufficiale Brands Hatch, divertimento a Spa-Francorchamps

15m33: con Mercedes nel GT francese

16m59: a Lapland sul ghiaccio con l'elettrico

18m37: Cyan Racing e Lynk & Co, inizia l'avventura con tre Campioni senza pressione

21m32: la vita da pilota ufficiale

23m20: sofferenza in Slovacchia, il coraggio nelle riunioni

26m20: ordini di scuderia a Zandvoort

28m41: un 2019 al servizio della squadra

30m50: nessuna pausa in ELMS col team di Yvan, pole a Silverstone

31m59: Endurance in casa e di notte

32m39: meglio in pista che su Netflix

32m59: Elite Pro ghiacciata e volo in Malesia

35m43: le difficoltà del Trophée Andros

38m25: Regola #1: non ci sono regole sul ghiaccio

39m10: si lavora per altre gare ghiacciate

39m45: le corse online e in... bici

40m25: allenamento con le simracing



Il WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Yann Ehrlacher è offerto dal fornitore ufficiale di gomme del WTCR e presentato da Martin Haven



Cliccate qui per sentire le due parti:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

