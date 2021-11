Nicola Baldan è tornato nel WTCR - FIA World Touring Car Cup per la WTCR of Italy lo scorso fine settimana.

All'Adria International Raceway, l'idolo locale ha guidato la Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear della Target Competition chiudendo con un 19° e un 18° posto, prendendo punti nel WTCR Trophy.



"Come in Ungheria, era tutt nuovo e abbiamo dovuto partire da un foglio bianco e cercare di fare del nostro meglio", ha detto Baldan, che era in azione alla WTCR Race of Hungary in agosto come wildcard. "Avevo solo un po' più di esperienza con la Hyundai Elantra e i pneumatici Goodyear. Abbiamo progressivamente migliorato i nostri tempi sul giro per tutto il fine settimana, una cosa molto positiva per noi. Significa che abbiamo lavorato nella giusta direzione. In particolare, ho migliorato il mio feeling con l'auto, i pneumatici e la pista".



"In qualifica abbiamo guadagnato la decima fila, non una grande posizione ma è stato positivo, abbiamo costantemente ridotto il divario dai primi in classifica. E per noi, con pochi chilometri ed esperienza con questa vettura, è stato molto importante".



"Sono soddisfatto delle mie gare. Ho migliorato le mie prestazioni rispetto alla sessione precedente e ho lottato con i piloti del WTCR. Vedere che posso stare con loro e che non sono scappati mi ha caricato. Abbiamo avuto un buon ritmo di gara, se avessimo avuto la possibilità di partire più avanti, avremmo potuto raggiungere un risultato migliore".



"L'esperienza del WTCR è stata incredibile e indimenticabile: un sogno diventato realtà. Voglio ringraziare Target Competition e Hyundai Motorsport per il sostegno, insieme a tutti i miei partner che mi aiutano a continuare la mia carriera. Siamo tornati a casa con un weekend molto positivo, una grande esperienza. Ora sappiamo che stiamo lavorando nella giusta direzione per il futuro".

