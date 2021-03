Il 19enne figlio di Jean-Michel Baert, capo della Comtoyou Racing, prenderà parte al primo round della NLS con il team Pitlane.

"L'obiettivo non sono le prestazioni, ma fare esperienza e godermi il weekend", ha detto il belga.



Lo scorso anno Baert ha preso parte al WTCR con l'Audi RS 3 LMS del RACB-Comtoyou Racing in occasione del primo weekend al MotorLand Aragón, per poi andare a Jarama a vincere il titolo rookie del TCR Europe.



Il WTCR scatterà proprio dal Nürburgring Nordschleife con la WTCR Race of Germany il 3-5 giugno.

