Non c’è tempo per fermarsi: Engstler si racconta a WTCR Fast Talk presented by Goodyear

-

Luca Engstler ha solo 20 anni, ma ha già vinto tantissimo nel turismo e nel 2020 si appresta ad affrontare la sua prima stagione nel WTCR.

Il tedesco della Hyundai andrà a caccia del Rookie Driver Award cercando di ripercorrere le orme di suo padre Franz, volto del FIA World Touring Car Championship.



Mentre Engstler senior era in pista, il piccolo Luca stava valutando che sport fare. Nel 2016 dopo una stagione infuocata in ADAC Formula 4 sembrava che le cose non si fossero messe bene, come spiega a Martin Haven nella prima parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear.



“Non l'ho mai raccontata, ma dopo due anni di Formula 4 volevo fermarmi perché era stato molto frustrante - spiega il pilota dello Hyundai Junior Driver - Era dura fare scuola e prepararsi per le gare, non pensavo di avere grandi capacità e budget, infatti ero sempre in fondo alla griglia. Dopo l'ultima gara stavamo tornando a casa con il nostro motorhome, ero io con mio padre e il mio ingegnere. Dissi che non aveva molto senso andare avanti perché comunque si cerca sempre di fare il massimo, ma alla fine in ogni weekend non potevamo competere coi team di vertice".



“Chiesi cosa potevo fare e mio padre mi disse che il mercoledì dopo avevo un test con una TCR, che avrei dovuto provarla e vedere come mi trovavo. Eravamo ad Hockenheim e feci del mio meglio, fui davvero molto veloce, per cui preferii cancellare i due anni precedenti e ricominciare da zero. Quel test fu una fortuna, da lì mi sono concentrato sulle auto turismo".



Engstler cominciò con il TCR Germany vincendo il titolo Rookie of the Year nel 2017 e terminando secondo l'anno dopo. Nel programma inserì anche TCR Asia, TCR Middle East e TCR Malaysia, vincendo in tutti i titoli, passando poi al TCR Europe e prendendo i primi punti nel WTCR a Macao quando andò a sostituire Augusto Farfus. Quest'anno condurrà la Hyundai i30 N TCR gestita dal suo team.



WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear è offerto dal gommista ufficiale del WTCR e presentato da Martin Haven. La prima parte con Luca Engstler è disponibile dalle 12;00 di oggi, mentre la seconda sarà online alla stessa ora di venerdì 10 luglio.



Cliccate qui per sentirlahttps://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/



Foto di FIAWTCR.com e TCR-series.com

WTCR WTCR Teamwork: #6 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team DA UN GIORNO

The post Non c’è tempo per fermarsi: Engstler si racconta a WTCR Fast Talk presented by Goodyear appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Intervista con Gilles Magnus IERI A 08:05