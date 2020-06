Non fumo e non scherzo: Catsburg si racconta a WTCR Fast Talk presented by Goodyear

-

Nicky Catsburg ha cominciato a correre perché non fumava. Questo ha raccontato l'olandese a Martin Haven nella nuova puntata di WTCR Fast Talk podcast series presented by Goodyear, dove spiega come è arrivato al WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Nel 2020 continuerà ad essere pilota della Hyundai dopo il debutto nel WTCC con la LADA in Russia nel 2015 in una categoria molto diversa dal GT cui è abituato.



Dopo 12 mesi ricevette l'ingaggio da parte della Volvo Polestar, vinse al Nürburgring Nordschleife e si ritrovò in testa al Mondiale, prima del disastroso weekend in Argentina.



Nel 2018 il 32enne si è dato da fare altrove, poi nel 2019 è stato chiamato dal BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team per condurre la i30 N TCR, senza mai riuscire a salire sul podio, ma centrando una doppia DHL Pole Position allo Slovakia Ring, diventando un protagonista nella lotta al titolo.



In Giappone fu accusato da Andy Priaulx di averlo buttato fuori di proposito, così come Yvan Muller nel finale di Sepang in dicembre, quando dopo la tamponata causata dall'acquaplaning l'auto di Catsburg andò a fuoco.



La carriera di Nick non sembrava poter decollare verso il professionismo, ma quando era piccolo preferì la scuola di corse piuttosto che uno scooter. Suo padre è sempre stato molto generoso aiutandolo nell'avvio dell'avventura con le Formula Ford e Formula Renault, ma le finanze non erano così elevate da poter proseguire a lungo. Rinunciando alla F1, è giunta l'occasione del GT e quindi la svolta.



“Giocavo a calcio tre volte a settimana e non ho mai pensato al motorsport come carriera - ricorda Catsburg, fra turismo e GT per lunghi anni - Avrò avuto 14 anni quando mio fratello mi invitò ad una gara di kart indoor, che era comunque roba lontana da quelli professionali. Fu amore a prima vista e lì iniziò tutto”.



"Ho due sorelle e un fratello, in famiglia la regola era che non si fumava almeno fino ai 16 anni, allora avresti avuto un regalo. Mio fratello ebbe uno scooter, le mie sorelle non ricordo, ma forse dei buoni per andare a fare shopping! Pensavo anche io ad uno scooter, ma poi cambiai idea e lo dissi a mio padre. Preverivo andare a Zandvoort nella scuola di pilotaggio!"



Dopo i titoli in Formula Ford e altre serie minori, è arrivata la vittoria anche alla 24h di Spa, assieme ad altre nel GT e nel WTCC. L'8 agosto si è sposato (e per questo ha scelto l'88 come numero di gara) con Miriam e l'anno scorso è diventato papà. Nel 2020 sarà compagno di Luca Engstler all'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Il WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Nicky Catsburg è offerto dal fornitore ufficiale di gomme del WTCR e condotto da Martin Haven. La prima parte è disponibile alle 14;00 di mercoledì 10 giugno, mentre la seconda sarà online alla stessa ora di venerdì 12.



Cliccate qui per sentirle:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

